Eddie Vedder | esce il nuovo album “Earthling”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) –pubblica oggi il suosolista “”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD e LP. In occasione dell'uscita, alle 20 di questa sera, i fan potranno guardare un'esclusiva intervista trae Bruce Springsteen presentata da Amazon Music e diretta da Thom Zimny. Nello speciale, filmato nella fattoria di Springsteen in New Jersey, i due artisti analizzano “”, l'di, approfondendo la produzione, la sua scrittura e le collaborazioni con Stevie Wonder, Ringo Starr, Elton John e Andrew Watt. L'intervista sarà poi disponibile sulla pagina YouTube dia partire da domenica 13 febbraio.(ITALPRESS).

