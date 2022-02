Ecco perché gli uomini si addormentano dopo il sesso: lo spiega la scienza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Chissà quante volte vi siete chiesti come mai dopo aver fatto l’amore vi venga sonno o comunque vi addormentiate o – nel caso siate donne – come mai il vostro partner venga colto da questo sonno improssivo post coitale. Ebbene: sappiate che c’è una vera e propria ragione scientifica dietro a questo fatto. C’è a chi non fa troppo piacere che il partner si addormenti dopo il sessoLeggi anche -> “Il segreto? 8 ore di sesso al giorno”: la confessione bollente Secondo la ricerche condotte da Melinda Wenner, ricercatrice di ‘Scienceline’, questo fatto sarebbe dovuto alle sostanze chimiche presenti nel cervello degli uomini. Infatti durante l’atto sessuale il nostro cervello rilascia delle sostanze come la noradrenalina, la serotonina, l’ossitocina e l’ormone della prolattina. Questo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Chissà quante volte vi siete chiesti come maiaver fatto l’amore vi venga sonno o comunque vi addormentiate o – nel caso siate donne – come mai il vostro partner venga colto da questo sonno improssivo post coitale. Ebbene: sappiate che c’è una vera e propria ragione scientifica dietro a questo fatto. C’è a chi non fa troppo piacere che il partner si addormentiilLeggi anche -> “Il segreto? 8 ore dial giorno”: la confessione bollente Secondo la ricerche condotte da Melinda Wenner, ricercatrice di ‘Scienceline’, questo fatto sarebbe dovuto alle sostanze chimiche presenti nel cervello degli. Infatti durante l’atto sessuale il nostro cervello rilascia delle sostanze come la noradrenalina, la serotonina, l’ossitocina e l’ormone della prolattina. Questo ...

