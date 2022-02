Draghi, un colpo al centro: 'Futuro politico? A me bado da solo', uno al M5s: 'Superbonus fatto male, truffe record' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Frecciata polemica sul Superbonus edilizio che chiama in causa in modo implicito i Cinquestelle: 'La legge deve cambiare perché sono stati previsti pochi controlli e troppe frodi, che per il ministro ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Frecciata polemica suledilizio che chiama in causa in modo implicito i Cinquestelle: 'La legge deve cambiare perché sono stati previsti pochi controlli e troppe frodi, che per il ministro ...

Advertising

Emilio09006503 : RT @Urbano___VIII: Il bluff #superbonus110 è stato un vero colpo da gran maestro, la ciliegina sulla torta, il mortale stiletto per colpire… - HSIXTYNINE : Finché sta con Draghi non voterò certo Conte,ma che sia chiaro che è stato fatto fuori. E non è colpo di Stato. Al… - radionowher : #Draghi non sarà il coordinatore del nuovo centro. Liberal-Riformisti accusano il colpo e vanno a pascolo libero. #IlGrandeCentro - alborama : RT @Urbano___VIII: Il bluff #superbonus110 è stato un vero colpo da gran maestro, la ciliegina sulla torta, il mortale stiletto per colpire… - PozziFu : @TgLa7 Ah perché #draghi finora avrebbe fatto #politica? L’unica cosa che ha fatto è dare il colpo di grazia ad un… -