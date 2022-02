Draghi: “Superbonus? L’edizilia funziona anche senza superbonus. Siamo in questa situazione perché il sistema non prevedeva controlli” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Quelli che oggi più tuonano sul superbonus, che dicono che queste frodi non contano, che bisogna andare avanti lo stesso… beh, questi sono alcuni di quelli che hanno scritto la legge e hanno permesso di fare lavori senza controlli. Se Siamo in questa situazione è perché si è costruito un sistema che prevedeva pochissimi controlli. E se il superbonus oggi rallenta è per i sequestri deliberati dalla magistratura per questioni fraudolente per 2.3 miliardi di euro. Ma naturalmente le somme oggetto di indagine sono molto, molto più alte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, escludendo che senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Quelli che oggi più tuonano sul, che dicono che queste frodi non contano, che bisogna andare avanti lo stesso… beh, questi sono alcuni di quelli che hanno scritto la legge e hanno permesso di fare lavori. Seinsi è costruito unchepochissimi. E se iloggi rallenta è per i sequestri deliberati dalla magistratura per questioni fraudolente per 2.3 miliardi di euro. Ma naturalmente le somme oggetto di indagine sono molto, molto più alte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, escludendo che...

