Draghi si sfila da futuri ruoli politici, verità o tattica elettorale? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mario Draghi non si candida a ruoli politici/partitici. Cosa vuol dire? I vari dilemmi che derivano da questa affermazione, o meglio da questa negazione, potrebbero riempire le cene di tutto il fine settimana. Voi proponeteli, perché, ad esempio, una prima lettura potrebbe portare a credere che Draghi considera il suo incarico a termine e non ripetibile, con scadenza alle prossime elezioni. Una condizione da cui potrebbe derivare una certa forza all’azione di governo almeno fino alla fine dell’estate, con un presidente del consiglio destinato a stare fuori e lontano da qualunque aspetto della prossima contesa elettorale e perciò libero di imporre riforme profonde, o almeno di provarci (“la squadra di governo non cambia e va avanti”, è la fase chiave). E dopo, se vorrà, come ha detto, un lavoro se lo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Marionon si candida a/partitici. Cosa vuol dire? I vari dilemmi che derivano da questa affermazione, o meglio da questa negazione, potrebbero riempire le cene di tutto il fine settimana. Voi proponeteli, perché, ad esempio, una prima lettura potrebbe portare a credere checonsidera il suo incarico a termine e non ripetibile, con scadenza alle prossime elezioni. Una condizione da cui potrebbe derivare una certa forza all’azione di governo almeno fino alla fine dell’estate, con un presidente del consiglio destinato a stare fuori e lontano da qualunque aspetto della prossima contesae perciò libero di imporre riforme profonde, o almeno di provarci (“la squadra di governo non cambia e va avanti”, è la fase chiave). E dopo, se vorrà, come ha detto, un lavoro se lo ...

Advertising

ilgiornale : Il premier nega un rimpasto di governo: 'La squadra è efficiente e va avanti'. Esclude anche un impegno in politica… - News24_it : Draghi esclude il rimpasto, poi si sfila: 'In politica? Mi trovo un lavoro' - - infoitinterno : Draghi esclude il rimpasto, poi si sfila: 'In politica? Mi trovo un lavoro' - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO GUERRE STELLARI resa dei conti sul Colle e su Draghi Di Maio si sfila, Conte non ced… - MadamaL41898457 : RT @fattoquotidiano: IN EDICOLA OGGI Resa dei conti sul Colle e su Draghi. Verso la conta. Il ministro lascia i garanti per evitare il “pro… -