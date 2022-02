Draghi affonda il Superbonus: chi tuona oggi ha scritto una legge senza controlli (Di sabato 12 febbraio 2022) Il governo Draghi è al lavoro sul Superbonus per trovare un equilibrio tra lotta alle frodi e necessità dell’economia. Per evitare che i cantieri si blocchino e per salvaguardare allo stesso tempo lo spirito della norma anti-truffe l’ipotesi più probabile è quella di consentire le cessioni multiple solo a enti e istituti finanziari che sono vigilati da Banca d’Italia. Una decisione dovrebbe arrivare in un Consiglio dei ministri della prossima settimana. "Il Superbonus si è fermato non per gli ostacoli sulla cessione dei crediti ma per i sequestri deliberati dalla magistratura a fronte di situazioni fraudolente che hanno raggiunto importi di 2,3 miliardi e le somme oggetto di controllo sono molto più alte" ha detto il premier Mario Draghi, rimarcando che "l'un per cento è il contributo che l'edilizia ha dato alla ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 febbraio 2022) Il governoè al lavoro sulper trovare un equilibrio tra lotta alle frodi e necessità dell’economia. Per evitare che i cantieri si blocchino e per salvaguardare allo stesso tempo lo spirito della norma anti-truffe l’ipotesi più probabile è quella di consentire le cessioni multiple solo a enti e istituti finanziari che sono vigilati da Banca d’Italia. Una decisione dovrebbe arrivare in un Consiglio dei ministri della prossima settimana. "Ilsi è fermato non per gli ostacoli sulla cessione dei crediti ma per i sequestri deliberati dalla magistratura a fronte di situazioni fraudolente che hanno raggiunto importi di 2,3 miliardi e le somme oggetto di controllo sono molto più alte" ha detto il premier Mario, rimarcando che "l'un per cento è il contributo che l'edilizia ha dato alla ...

