Dopo la débacle in Coppa Italia, Lotito chiede spiegazioni a Sarri (e medita di cestinare il rinnovo) (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Lazio di Sarri arranca. L’eliminazione dalla Coppa Italia non è piaciuta al presidente, Claudio Lotito, che, scrive il Corriere Roma, ha chiesto spiegazioni all’allenatore sul percorso altalenante della squadra. Lotito, da quanto scrive il quotidiano, fa ogni volta il pari e lo spari sull’invio del contratto di rinnovo a Sarri. “Contratto che rimane lì, nel computer degli avvocati del presidente, il quale un giorno ha la tentazione di cliccare su «invia» (è successo Dopo lo splendido 3-0 di Firenze, appena sabato scorso) e un altro giorno ha la tentazione di spostare tutto nel cestino (il clamoroso tracollo di mercoledì in Coppa Italia contro il Milan ha dato una spinta in negativo)”. Dicevamo del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Lazio diarranca. L’eliminazione dallanon è piaciuta al presidente, Claudio, che, scrive il Corriere Roma, ha chiestoall’allenatore sul percorso altalenante della squadra., da quanto scrive il quotidiano, fa ogni volta il pari e lo spari sull’invio del contratto di. “Contratto che rimane lì, nel computer degli avvocati del presidente, il quale un giorno ha la tentazione di cliccare su «invia» (è successolo splendido 3-0 di Firenze, appena sabato scorso) e un altro giorno ha la tentazione di spostare tutto nel cestino (il clamoroso tracollo di mercoledì incontro il Milan ha dato una spinta in negativo)”. Dicevamo del ...

