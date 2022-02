Dopo 20 anni è sempre uguale a se stessa: ecco il segreto della star di inizio millennio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche se sono passati tanti anni dal suo debutto, per Avril Lavigne il tempo non sembra essere passato e, anche all’età di 37 anni, sembra ancora una 17enne. Con il suo look iconico è diventata e rimane ancora oggi la cantante pop-punk più famosa, che debuttò ben vent’anni fa, a soli 17 anni, con ‘Complicated’ e ‘Sk8er Boi’, due delle sue più grandi hit. Secondo il ‘The Sun’, Avril ha rivelato il segreto della sua giovinezza: “Il mio segreto, dico a tutti che è succo di verdure e birra“, ha dichiarato con un sorriso, durante un’intervista riguardo il suo ultimo progetto musicale. “Ho lavorato con Travis Barker (il batterista dei Blink-182) per scrivere e registrare la canzone”, si tratta di un brano inserito nel suo nuovo album ‘Love Sux’, al quale ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Anche se sono passati tantidal suo debutto, per Avril Lavigne il tempo non sembra essere passato e, anche all’età di 37, sembra ancora una 17enne. Con il suo look iconico è diventata e rimane ancora oggi la cantante pop-punk più famosa, che debuttò ben vent’fa, a soli 17, con ‘Complicated’ e ‘Sk8er Boi’, due delle sue più grandi hit. Secondo il ‘The Sun’, Avril ha rivelato ilsua giovinezza: “Il mio, dico a tutti che è succo di verdure e birra“, ha dichiarato con un sorriso, durante un’intervista riguardo il suo ultimo progetto musicale. “Ho lavorato con Travis Barker (il batterista dei Blink-182) per scrivere e registrare la canzone”, si tratta di un brano inserito nel suo nuovo album ‘Love Sux’, al quale ha ...

