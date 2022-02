Donne in radiologia, le difficoltà da superare (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – In occasione dell’incontro “Donne: un motore di progresso” organizzato dalla Commissione Donne Radiologo Sirm in collaborazione con Fondazione Bracco in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle ragazze nella scienza, la giovane radiologa, Alice Casinelli, spiega quali problematiche deve affrontare una donna impegnata in radiologia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – In occasione dell’incontro “: un motore di progresso” organizzato dalla CommissioneRadiologo Sirm in collaborazione con Fondazione Bracco in occasione della Giornata Internazionale dellee delle ragazze nella scienza, la giovane radiologa, Alice Casinelli, spiega quali problematiche deve affrontare una donna impegnata in. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

_sirm : Highlights della giornata 'Le #donne: un #motore di #progresso' in collaborazione con @FondBracco #womeninscience… - italiaserait : Donne in radiologia, le difficoltà da superare - lifestyleblogit : Donne in radiologia, le difficoltà da superare - - _sirm : Rassegna Stampa 2 - 'Le Donne: un Motore di Progresso', in diretta da #Milano. Sul @sole24ore di oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Donne radiologia Miele (Sirm): "Crediamo fortemente nella parità di genere" Il presidente della Sirm (commissione donne radiologo della società italiana di radiologia medica e interventistica), Vittorio Miele, interviene a margine dell'evento "Donne: un motore di progresso".

Gandolfo (Sirm): "Anche in radiologia esistono disparità di genere" Dell'argomento si è parlato durante l'incontro "Donne: un motore di progresso" organizzato dalla Commissione Donne Radiologo Sirm in collaborazione con Fondazione Bracco.

Donne in radiologia, le difficoltà da superare Adnkronos Gandolfo (Sirm): “Anche in radiologia esistono disparità di genere” (Adnkronos) – Nicoletta Gandolfo, coordinatrice della Commissione Donne Radiologo Sirm, spiega i dati arrivati dall’indagine condotta su un campione di mille radiologhe e nella quale emerge come il ...

Miele (Sirm): “Crediamo fortemente nella parità di genere” (Adnkronos) – Il presidente della Sirm (commissione donne radiologo della società italiana di radiologia medica e interventistica), Vittorio Miele, interviene a margine dell’evento “Donne: un motore ...

Il presidente della Sirm (commissioneradiologo della società italiana dimedica e interventistica), Vittorio Miele, interviene a margine dell'evento ": un motore di progresso".Dell'argomento si è parlato durante l'incontro ": un motore di progresso" organizzato dalla CommissioneRadiologo Sirm in collaborazione con Fondazione Bracco.(Adnkronos) – Nicoletta Gandolfo, coordinatrice della Commissione Donne Radiologo Sirm, spiega i dati arrivati dall’indagine condotta su un campione di mille radiologhe e nella quale emerge come il ...(Adnkronos) – Il presidente della Sirm (commissione donne radiologo della società italiana di radiologia medica e interventistica), Vittorio Miele, interviene a margine dell’evento “Donne: un motore ...