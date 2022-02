Domenico Centamore | chi è Piccionello nella serie tv Makari | età | carriera | film | risata | vita privata | La Matassa | moglie | altezza | Instagram e filmografia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Claudio Gioè e, protagonisti della fiction, chi ètv: età,è nato a Scordia il 24 settembre del 1967 ed è un noto attore, che è stato scelto inizialmente per le sue capacità attoriali da caratterista. E’ famoso per l’interpretato del personaggio Vito nelI Cento passi, ma ha recitato anche ne La meglio gioventù e...

Advertising

CorriereCitta : Domenico Centamore, chi è Piccionello nella serie tv Makari: età, carriera, film, risata, vita privata, La Matassa,… - RaiPremium : Alle 21:20 la 2^ stagione di “Màkari”, regia di Michele Soavi con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano.… - twittamiAndrea : #OggiEUnAltroGiorno #11Febbraio Affetti Stabili Jessica Morlacchi, Pino Strabioli, Antonio Mezzancella, Natalia Ti… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Claudio Gioè e Domenico Centamore ospiti di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiU… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Centamore

chi è, età, altezza, peso, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata . Il pubblico televisivo lo conosce bene, per aver interpretato alcune fiction di successo (ultima, in ...In prima serata ha debuttato la seconda stagione di Makari con Claudio Gioè (Saverio Lamanna) ,(il fido Peppe Piccionello) e Ester Pantano (Suleima). Nell'immaginario, Makari, ...Nel cast della fiction Rai troviamo, oltre a Gioè, anche Ester Pantano, Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna, Tuccio Musumeci e Andrea Bosca. La stagione 2 di Makari prevede tre ...Cresciuto fin da piccolo con una grande passione per la recitazione, Domenico ha esordito sul grande schermo nel 2000 grazie al film I cento passi e da lì in avanti la sua carriera è stata un crescend ...