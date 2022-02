DOMENICA IN: NOSTALGIA DI SANREMO? MARA VENIER A TUTTO FESTIVAL TRA CANZONI E TALK (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una settimana fa l’Italia si è fermata per SANREMO, più di altri anni e con ascolti che non si vedevano addirittura dai gloriosi FESTIVAL degli anni ’90 firmati Pippo Baudo di cui Amadeus è il degno erede, sapendo unire la costruzione dell’evento mediatico al fiuto musicale. Le classifiche vanno tutte in questa direzione con i brani FESTIVALieri in vetta. NOSTALGIA dunque di SANREMO 2022? Ci pensano DOMENICA In e MARA VENIER a farvela passare. Reduce dal miglior dato d’ascolto dal 2019 della puntata sanremese con oltre 5 milioni e il 30% di share medio, DOMENICA In torna su Rai1 DOMENICA 13 febbraio, nella consueta durata dalle 14.00 alle 17.15 e rigorosamente in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi dopo la trasferta ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una settimana fa l’Italia si è fermata per, più di altri anni e con ascolti che non si vedevano addirittura dai gloriosidegli anni ’90 firmati Pippo Baudo di cui Amadeus è il degno erede, sapendo unire la costruzione dell’evento mediatico al fiuto musicale. Le classifiche vanno tutte in questa direzione con i braniieri in vetta.dunque di2022? Ci pensanoIn ea farvela passare. Reduce dal miglior dato d’ascolto dal 2019 della puntata sanremese con oltre 5 milioni e il 30% di share medio,In torna su Rai113 febbraio, nella consueta durata dalle 14.00 alle 17.15 e rigorosamente in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi dopo la trasferta ...

