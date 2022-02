Domenica In, anticipazioni 13 febbraio: gli ospiti della 22esima puntata (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 13 febbraio 2022 andrà in onda il 22esumo appuntamento con Domenica In. L’appuntamento con Mara Venier è sempre fissato alle ore 14:00, subito dopo l’edizione delle 13:30 del tg1. In tale occasione ci saranno molti volti legati al Festival di Sanremo, ma non mancheranno anche momenti molto toccanti durante i quali la conduttrice proverà a sviscerare la vita privata dei suoi ospiti. Il blocco dedicato a Sanremo nella puntata del 13 febbraio di Domenica In Le anticipazioni della puntata del 13 febbraio di Domenica In rivelano che la Venier comincerà a tenere compagnia agli italiani partendo dallo spazio “Tutti pazzi per Sanremo“. Tra gli ospiti che commenteranno le dinamiche ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 132022 andrà in onda il 22esumo appuntamento conIn. L’appuntamento con Mara Venier è sempre fissato alle ore 14:00, subito dopo l’edizione delle 13:30 del tg1. In tale occasione ci saranno molti volti legati al Festival di Sanremo, ma non mancheranno anche momenti molto toccanti durante i quali la conduttrice proverà a sviscerare la vita privata dei suoi. Il blocco dedicato a Sanremo nelladel 13diIn Ledel 13diIn rivelano che la Venier comincerà a tenere compagnia agli italiani partendo dallo spazio “Tutti pazzi per Sanremo“. Tra gliche commenteranno le dinamiche ...

