Domani al PalaSilvestri per il riscatto | Todis Salerno attende il FreeBasketball

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La’92 cercaetornerà sul parquet amico, sabato 12 febbraio, per sfidare laPallacanestro Angri. Palla a due alle 19:30 per quella che da calendario sarebbe l’ultima giornata della regular season, ma che in realtà vede le granatine ancora con cinque partite da recuperare. Situazione comune, più o meno, anche alle altre società. La squadra di coach Aldo Russo vuol provare a mettersi subito alle spalle la battuta d’arresto di lunedì scorso a Battipaglia, prima ed unica del campionato di B femminile.aldirigeranno l’incontro i signori Alberto Arciello di Napoli e Luca Moriello di Marcianise. Il match, come di consueto, sarà trasmesso in diretta ...