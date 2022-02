Doc-Nelle tue mani 2 | Damiani ha il certificato | tradirà Giulia denunciando il team?

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Una puntata che ha lasciato senza fiato quella di Doc-tue2 andata in onda ieri e adesso siamo tutti in attesa di sapere che cosa farà il nuovo arrivato: è davvero pronto a dire tutto alla Tedeschi o il fatto che provi qualcosa percambierà tutto? Quel maledettodoveva essere distrutto e invece, ecco la prova che dimostra che Lorenzo Lazzarini probabilmente è stato il paziente zero in ospedale e che tutto, è drammaticamente partito da lui. Una prova che Damiano ha visto con le suee che adesso custodisce segretamente. Che cosa ne farà? Lo scopriamo con le anticipazioni per la prossima puntata di Doc-tue2, siamo arrivati solo a metà del percorso. La prossima settimana infatti andrà in onda la quinta puntata della ...

Advertising

_Valealizzi_ : RT @chiccarchive: fancam doc nelle tue mani giulia giordano lorenzo lazzarini matilde gioli gianmarco saurino x ovunque sarai - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 10 febbraio 2022: Doc nelle tue mani 2 Juventus-Sassuolo Harry Potter Masterchef dati Auditel e… - al1cee13 : RT @chiccarchive: fancam doc nelle tue mani giulia giordano lorenzo lazzarini matilde gioli gianmarco saurino x ovunque sarai - comunqueeandare : RT @chiccarchive: fancam doc nelle tue mani giulia giordano lorenzo lazzarini matilde gioli gianmarco saurino x ovunque sarai - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 10 febbraio 2022: Doc nelle tue mani, Juventus-Sassuolo, Harry Potter, Masterchef, dati Auditel… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

"Cane Blu", cos'è e significica/ Il mistero sull'espressione verrà svelato atue mani 2? SINOSSI - "I Molti Santi del New Jersey" della New Line Cinema è l'atteso prequel dell'innovativa e ...Questo ci ricorda il cane blu ditue Mani 2 che ha il volto di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita, la propria famiglia e la salute per cercare di arginare la morte portata ...Una puntata che ha lasciato senza fiato quella di Doc-Nelle tue mani 2 andata in onda ieri e adesso siamo tutti in attesa di sapere che cosa farà il nuovo arrivato: è davvero pronto a dire tutto alla ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 10 febbraio 2022? Su Rai 1 è andato in onda Doc – Nelle tue mani 2. Su Rai 2 Miami Beach. Su Rai 3 Caterina Caselli – Una ...