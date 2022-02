Disney+ vola e accorcia la distanza da Netflix (Di venerdì 11 febbraio 2022) Disney+, trimestre record più abbonati del previsto. Netflix sempre più vicina La Repubblica, pagina 22, di Massimo Basile. La “battaglia dello streaming” per conquistare pubblico televisivo a pagamento segna una scossa nell’era della pandemia: Disney sta colmando il gap con Netflix. Disney+ ha aggiunto nell’ultimo trimestre 11,8 milioni di nuovi abbonati, superando ogni previsione, mentre Netflix ne ha registrati 8,3 milioni di nuovi, molto meno di quanto si aspettasse. Tutti gli analisti avevano previsto che Disney+ si attestasse sui sette milioni, invece si è ritrovata con quasi cinque milioni di sottoscrittori in più. La decisione di Netflix di aumentare per la prima volta dal 2018 l’abbonamento potrebbe aver influito sull’andamento degli abbonamenti, e spinto ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 11 febbraio 2022), trimestre record più abbonati del previsto.sempre più vicina La Repubblica, pagina 22, di Massimo Basile. La “battaglia dello streaming” per conquistare pubblico televisivo a pagamento segna una scossa nell’era della pandemia: Disney sta colmando il gap conha aggiunto nell’ultimo trimestre 11,8 milioni di nuovi abbonati, superando ogni previsione, mentrene ha registrati 8,3 milioni di nuovi, molto meno di quanto si aspettasse. Tutti gli analisti avevano previsto chesi attestasse sui sette milioni, invece si è ritrovata con quasi cinque milioni di sottoscrittori in più. La decisione didi aumentare per la prima volta dal 2018 l’abbonamento potrebbe aver influito sull’andamento degli abbonamenti, e spinto ...

