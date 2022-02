“Disabili e anziani segregati in strutture residenziali”: in Lombardia le associazioni scrivono al Garante. Una madre: “Non mi fanno incontrare mio figlio vaccinato” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Non mi permettono di incontrare mio figlio dalla terza settimana di novembre, si trova chiuso dentro una struttura residenziale per Disabili in provincia di Milano, è autistico e non verbale. Sono disperata e la mia enorme preoccupazione è che possa essere sedato con l’uso massiccio di farmaci”. È il racconto di una madre terrorizzata quello raccolto da ilfattoquotidiano.it. Il figlio della signora è un ragazzo di 20 anni con autismo che non può comunicare a parole le sue ansie e paure e da oltre due mesi vede i suoi genitori per pochissimi minuti in video-chiamata per solo due volte a settimana quando va bene. Lei ha paura di ritorsioni e ha chiesto di venire protetta dall’anonimato. La Lega per i diritti delle persone con Disabilità (LEDHA) sta raccogliendo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Non mi permettono dimiodalla terza settimana di novembre, si trova chiuso dentro una struttura residenziale perin provincia di Milano, è autistico e non verbale. Sono disperata e la mia enorme preoccupazione è che possa essere sedato con l’uso massiccio di farmaci”. È il racconto di unaterrorizzata quello raccolto da ilfattoquotidiano.it. Ildella signora è un ragazzo di 20 anni con autismo che non può comunicare a parole le sue ansie e paure e da oltre due mesi vede i suoi genitori per pochissimi minuti in video-chiamata per solo due volte a settimana quando va bene. Lei ha paura di ritorsioni e ha chiesto di venire protetta dall’anonimato. La Lega per i diritti delle persone contà (LEDHA) sta raccogliendo in ...

