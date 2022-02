(Di venerdì 11 febbraio 2022) Una delibera fondamentale per ladelmellito di tipo 2 è quella denominata “Nota 100” che l’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) ha pubblicato a fine gennaio 2022. La sua approvazione prevede di estendere la possibilità di prescrivereper ladelmellito di tipo 2 anche ai medici di medicina generale e ad altri specialisti ambulatoriali, come cardiologi e nefrologi, per un più corretto approccio terapeutico almellito di tipo 2 e ad altre condizioni patologiche (scompenso cardiaco, malattia renale cronica). Ilè molto diffuso in tutto il mondo e in continua crescita; viene identificato come un difetto dell’azione insulinica che si instaura spesso su una condizione preesistente di ...

... in persone con tumori, anche del sangue; o con insufficienza renale cronica, broncopneumopatia severa, immunodeficienza primaria o acquisita, malattia cardiovascolare grave emellito ...Per il fondatore di Tisanoreica, "dopo il Covid è emersa una voglia di inclusivitàche anche ... una prime cause di infertilità femminili e stiamo facendo anche degli studi suldi tipo 2".

Con questo invito apre i lavori della nuova sessione, dedicata alla cronicità ... La gestione integrata del Diabete mellito Tipo2 (GID) in Piemonte è un esempio di Chronic Care Model ...