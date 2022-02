Di Giovambattista: "So chi ha rivelato al Corriere dello Sport la sfuriata di Mourinho" (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non è di certo passata inosservata la notizia della sfuriata di Mourinho alla squadra il giorno dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Una notizia riportata da Il Corriere dello Sport nei minimi... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non è di certo passata inosservata la notizia delladialla squadra il giorno dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Una notizia riportata da Ilnei minimi...

Advertising

Pall_Gonfiato : Di Giambattista: 'So chi ha rivelato al Corriere dello Sport la sfuriata di Mourinho' - Rossana86448038 : RT @RadioRadioWeb: ? 'Questo decreto legge è folle. A me Draghi spaventa, altro che nonno. I nonni, Draghi, lo sai chi sono? I nonni li ama… - CMarziane : RT @RadioRadioWeb: ? 'Questo decreto legge è folle. A me Draghi spaventa, altro che nonno. I nonni, Draghi, lo sai chi sono? I nonni li ama… - Davide70405052 : RT @RadioRadioWeb: ?? Dopo le gravi dichiarazioni del sottosegretario Sileri in diretta Tv, il direttore Ilario Di Giovambattista lancia l'… - sant_px : RT @RadioRadioWeb: ?? Dopo le gravi dichiarazioni del sottosegretario Sileri in diretta Tv, il direttore Ilario Di Giovambattista lancia l'… -