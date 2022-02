Delusione superG: ecco perché non è stato il giorno delle azzurre (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo aver vinto sei gare su sette in superG in Coppa del Mondo, l'Italia resta senza medaglie nella prova dei Giochi: il nostro inviato a Pechino Simone Battaggia spiega le ragioni del deludente ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo aver vinto sei gare su sette inin Coppa del Mondo, l'Italia resta senza medaglie nella prova dei Giochi: il nostro inviato a Pechino Simone Battaggia spiega le ragioni del deludente ...

Advertising

Orobriele : ???? DOPPIO BRONZO CON WIERER E GHIOTTO! ???? Nella giorno in cui della delusione del #SuperG, pista che non premia le… - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #CoppaItalia il quadro delle #semifinali; #PremierLeague rincorsa #Liverpool;… - serenel14278447 : 'GIOCHI DI PECHINO 2022 Delusione Italia nel superG: niente medaglia per Brignone, male le altre. L’oro a Lara Gut-… - UBrignone : RT @sportmediaset: Pechino 2022, sci alpino: Gut-Behrami vince l'oro nel #superG femminile, delusione Italia. #SportMediaset - 80yeye80 : RT @simonesalvador: La mancata medaglia nel #SuperG femminile, insieme a Moioli out in semifinale, rappresenta la delusione più grande dell… -