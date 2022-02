Delia Duran bacia Barù per fare un dispetto a Jessica: “Così impara” (VIDEO) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Delia Duran ormai si sente completamente a suo agio nella casa del Grande Fratello Vip 6. Essendo la prima finalista può permettersi di comportarsi come vuole con gli altri concorrenti, tanto non corre il rischio di andare in nomination. Infatti sarà solo il pubblico a casa a poter decretare la fine del suo percorso nel reality show di Canale 5. Forte di questa certezza, la moglie di Alex Belli ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e l’ha fatto proprio con Jessica Selassié, alla quale deve la vittoria al televoto, visto che la sorella Clarissa ha fatto una campagna per farla votare da tutti i fan. Delia si vendica di Jessica Invece, contro ogni ragionevolezza, Delia ha deciso di ferire la princess. Un autogol che sicuramente le costerà caro quando ci sarà la finale. ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 11 febbraio 2022)ormai si sente completamente a suo agio nella casa del Grande Fratello Vip 6. Essendo la prima finalista può permettersi di comportarsi come vuole con gli altri concorrenti, tanto non corre il rischio di andare in nomination. Infatti sarà solo il pubblico a casa a poter decretare la fine del suo percorso nel reality show di Canale 5. Forte di questa certezza, la moglie di Alex Belli ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e l’ha fatto proprio conSelassié, alla quale deve la vittoria al televoto, visto che la sorella Clarissa ha fatto una campagna per farla votare da tutti i fan.si vendica diInvece, contro ogni ragionevolezza,ha deciso di ferire la princess. Un autogol che sicuramente le costerà caro quando ci sarà la finale. ...

