De Luca chiede a Giorgia Meloni se ha ascoltato il parere dei no vax anche sugli altri vaccini fatti alla figlia (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'aver portato in pubblica piazza la sua decisione di non far vaccinare la figlia contro il Covid ha esposto, inevitabilmente, la leader di Fratelli d'Italia a una serie di critiche e pareri da parte di esperti e politici. Poi, a stretto giro, questa sua posizione è stata condivisa anche dal suo (ex?) alleato Matteo Salvini che ha sottolineato come anche lui non ha alcuna intenzione di far immunizzare sua figlia. Parole che hanno infiammato lo scontro a distanza tra Vincenzo De Luca e Giorgia Meloni. De Luca-Meloni, lo scontro sulla figlia non vaccinata Il Presidente della Regione Campania, nella sua consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio, ha dedicato un minuto all'argomento, ponendo un interrogativo ben ...

