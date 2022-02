David Rossi, il Pm Nastasi nega di essere stato nel vicolo la sera della morte, ma spunta una foto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Continua il lavoro della commissione parlamentare che sta indagando sulla morte di David Rossi. L’ultima audizione, che ha coinvolto il Pm Antonino Nastasi e si è concentrata sia su alcune affermazioni fatte in passato dal Pubblico ministero, sia su alcuni fatti raccontati dal colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, ha portato alla luce alcune contraddizioni nella versione dei fatti inizialmente proposta. David Rossi, Nastasi negava di essere stato nel vicolo quella sera Antonino Nastasi si era recato sul luogo della morte di David Rossi: era andato nel ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Continua il lavorocommissione parlamentare che sta indagando sulladi. L’ultima audizione, che ha coinvolto il Pm Antoninoe si è concentrata sia su alcune affermazioni fatte in passato dal Pubblico ministero, sia su alcuni fatti raccontati dal colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco, ha portato alla luce alcune contraddizioni nella versione dei fatti inizialmente proposta.va dinelquellaAntoninosi era recato sul luogodi: era andato nel ...

