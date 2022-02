Damiani, agente Radu: “Perché non far giocare Ionut? Handanovic ha paura?” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Oscar Damiani, agente di Radu, torna sulla scelta di non schierare il suo assistito in Coppa Italia Nuove dichiarazioni al veleno di Oscar Damiani, agente tra gli altri di Ionut Radu. Attraverso le colonne di Tuttosport, l’agente del portiere dell’Inter torna ad attaccare sulla scelta di Inzaghi di non far giocare il suo assistito in Coppa Italia contro la Roma, come già successo in precedenza contro l’Empoli. “Siamo delusi, noi ma soprattutto il ragazzo, che si allena sempre in modo ineccepibile. All’Inter tutti gli fanno sempre i complimenti. In Coppa Italia contro la Roma avrebbe potuto mostrare le proprie qualità, ma non è stato così. Nonostante contro l’Empoli avesse giocato bene, la società e Inzaghi hanno scelto ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Oscardi, torna sulla scelta di non schierare il suo assistito in Coppa Italia Nuove dichiarazioni al veleno di Oscartra gli altri di. Attraverso le colonne di Tuttosport, l’del portiere dell’Inter torna ad attaccare sulla scelta di Inzaghi di non faril suo assistito in Coppa Italia contro la Roma, come già successo in precedenza contro l’Empoli. “Siamo delusi, noi ma soprattutto il ragazzo, che si allena sempre in modo ineccepibile. All’Inter tutti gli fanno sempre i complimenti. In Coppa Italia contro la Roma avrebbe potuto mostrare le proprie qualità, ma non è stato così. Nonostante contro l’Empoli avesse giocato bene, la società e Inzaghi hanno scelto ...

