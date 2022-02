Dal punteggio al secondo scritto, come cambia (per il terzo anno consecutivo) la maturità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Via il 22 giugno con la prova di italiano. Poi secondo scritto nella materia d’indirizzo, si chiude con l’orale. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 11 febbraio 2022) Via il 22 giugno con la prova di italiano. Poinella materia d’indirizzo, si chiude con l’orale.

Advertising

fisco24_info : Dal punteggio al secondo scritto, come cambia (per il terzo anno consecutivo) la maturità: Via il 22 giugno con la… - angiuoniluigi : RT @FraLauricella: Micciché si candida contro #musumeci. Palma di Montechiaro, ferisce i genitori e spara a un commerciante. #maturita202… - FraLauricella : Micciché si candida contro #musumeci. Palma di Montechiaro, ferisce i genitori e spara a un commerciante.… - TirrenoLivorno : ?? MATURITA': ECCO COSA CAMBIA - Dopo giorni di proteste, manifestazioni e occupazioni da parte degli studenti, arri… - pedroelrey : Un nuovo minimo per la democrazia a livello globale - -