Da un bar ad Ibiza alla firma del rinnovo, Theo Hernandez scrive la storia del Milan (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ufficiale il rinnovo di Theo Hernandez al Milan fino al 2026. La grande intuizione di Paolo Maldini che ha cambiato il corso della storia del Milan. I numeri parlano chiaro 108 presenze, 19 gol e 18 assist. Ad oggi Hernandez è a tutti gli effetti uno dei terzini più forti della Seria A e probabilmente del pianeta. Nel 2019 era una domenica mattina, in un bar a Ibiza, li si stava scrivendo la nuova storia del Milan. L’ex terzino più forte del Mondo Paolo Maldini chiacchierava con un giovane laterale di buone speranze del Real Madrid. Un Theo ancora a fari spenti e alla ricerca di se stesso, di una luce che tardava ad accendersi anche dopo il ritorno al Real ... Leggi su zon (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ufficiale ildialfino al 2026. La grande intuizione di Paolo Maldini che ha cambiato il corso delladel. I numeri parlano chiaro 108 presenze, 19 gol e 18 assist. Ad oggiè a tutti gli effetti uno dei terzini più forti della Seria A e probabilmente del pianeta. Nel 2019 era una domenica mattina, in un bar a, li si stavando la nuovadel. L’ex terzino più forte del Mondo Paolo Maldini chiacchierava con un giovane laterale di buone speranze del Real Madrid. Unancora a fari spenti ericerca di se stesso, di una luce che tardava ad accendersi anche dopo il ritorno al Real ...

