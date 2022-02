Da oggi cade l'obbligo di mascherina all'aperto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da oggi la mascherina all'aperto non è più obbligatoria, a prescindere dalle fascia di rischio e dal colore in cui una regione è collocata. Dopo le anticipazioni del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, infatti era arrivata martedì 8 febbraio l'ordinanza del ministro Roberto Speranza nella quale, si leggeva, fino al 31 marzo "nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti". La mascherina insomma non potrà ancora essere dimenticata, andrà usata all'occorrenza, ma si tratta di un nuovo passo in avanti verso la normalità. Nei luoghi al chiuso, invece, le mascherine continueranno a essere obbligatorie. La strdada della ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dalaall'non è più obbligatoria, a prescindere dalle fascia di rischio e dal colore in cui una regione è collocata. Dopo le anticipazioni del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, infatti era arrivata martedì 8 febbraio l'ordinanza del ministro Roberto Speranza nella quale, si leggeva, fino al 31 marzo "nei luoghi all'è fattosull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti". Lainsomma non potrà ancora essere dimenticata, andrà usata all'occorrenza, ma si tratta di un nuovo passo in avanti verso la normalità. Nei luoghi al chiuso, invece, le mascherine continueranno a essere obbligatorie. La strdada della ...

