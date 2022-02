Da illimity Nasce b-ilty (Di venerdì 11 febbraio 2022) IL PRIMO BUSINESS STORE DIGITALE DI SERVIZI FINANZIARI E CREDITO PER UN MILIONE DI IMPRENDITORI Milano, Feb. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE)



illimity presenta oggi b-ilty, il primo business store digitale di servizi finanziari e credito per le piccole e medie imprese (“PMI”) – con fatturato orientativamente da 10 a 2 milioni di euro – con grande potenziale di crescita. Una banca che Nasce con l'obiettivo di semplificare la vita agli imprenditori, grazie a una piattaforma di ultima generazione che unisce competenze specialistiche e tecnologia all'avanguardia e offre ai clienti i prodotti e i servizi di una banca completa, con l'immediatezza e la naturalezza che solo una user experience evoluta può garantire. b-ilty è una piattaforma digitale 100% dedicata alle PMI, pensata con gli imprenditori per gli imprenditori, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) IL PRIMO BUSINESS STORE DIGITALE DI SERVIZI FINANZIARI E CREDITO PER UN MILIONE DI IMPRENDITORI Milano, Feb. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE)presenta oggi b-, il primo business store digitale di servizi finanziari e credito per le piccole e medie imprese (“PMI”) – con fatturato orientativamente da 10 a 2 milioni di euro – con grande potenziale di crescita. Una banca checon l'obiettivo di semplificare la vita agli imprenditori, grazie a una piattaforma di ultima generazione che unisce competenze specialistiche e tecnologia all'avanguardia e offre ai clienti i prodotti e i servizi di una banca completa, con l'immediatezza e la naturalezza che solo una user experience evoluta può garantire. b-è una piattaforma digitale 100% dedicata alle PMI, pensata con gli imprenditori per gli imprenditori, con ...

Advertising

illimitybank : RT @startup_italia: Il nostro articolo su tutte le funzionalità innovative di b-ilty per le PMI e #startup è online @illimitybank https://… - zazoomblog : Nasce B-ilty la banca di Illimity per le PMI che si ispira a Netflix e Spotify: 40 euro al mese operazioni infinite… - Digital_Day : La banca come Netflix e Spotify? - BollettinoIl : Nato primo #business store #digitale di servizi #finanziari e credito per le PMI. «È un passo importante per noi, n… - Giornaleditalia : illimity, nasce b-ilty: primo business store digitale di servizi finanziari e credito alle PMI -