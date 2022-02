Cure domiciliari covid bambini, nuove indicazioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Cure domiciliari covid per i bambini, una nuova circolare del ministero della Salute aggiorna la ‘Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da sars-cov-2’ con un focus sulle ‘indicazioni relative alla gestione domiciliare del covid-19 in età pediatrica ed evolutiva’. “Dall’inizio della campagna vaccinale dedicata ai soggetti in età pediatrica ed evolutiva, i casi gravi o bisognosi di Cure intensive in soggetti affetti da covid, si sono manifestati prevalentemente nei soggetti non vaccinati e/o non vaccinabili under 12 anni, prevalentemente sotto i 5 anni”, ricorda il ministero. “Nei soggetti in età evolutiva i casi che hanno avuto necessità di Cure intensive sono stati circa 1.000 in Italia dall’inizio della ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) –per i, una nuova circolare del ministero della Salute aggiorna la ‘Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da sars-cov-2’ con un focus sulle ‘relative alla gestione domiciliare del-19 in età pediatrica ed evolutiva’. “Dall’inizio della campagna vaccinale dedicata ai soggetti in età pediatrica ed evolutiva, i casi gravi o bisognosi diintensive in soggetti affetti da, si sono manifestati prevalentemente nei soggetti non vaccinati e/o non vaccinabili under 12 anni, prevalentemente sotto i 5 anni”, ricorda il ministero. “Nei soggetti in età evolutiva i casi che hanno avuto necessità diintensive sono stati circa 1.000 in Italia dall’inizio della ...

