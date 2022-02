Cumana | stazione di Baia | i lavori riprendono dopo 20 anni | Della Ragione | Fine di uno scandalo

(Di venerdì 11 febbraio 2022) A distanza di ventipossono ripartire idinel comune di Bacoli. Il cantiere era stato chiuso per il contenzioso giudiziario tra il Commissario Straordinario di Governo ex Legge 877 e la ditta concessionaria dei. Ad annunciare la svolta il sindaco, Josi Gerardo: “Bacoli,25, avrà la primaarcheologicaferrovia. Definitivamente chiuso il contenzioso giudiziario tra il Commissario Straordinario di Governo e la ditta concessionaria dei, per il completamentonuovadi ...

Dopo ben 25 anni Bacoli avrà la primaarcheologica della ferrovia. Già nelle prossime settimane si lavorerà all'aggiornamento delle progettazioni per far ripartire i cantieri entro la fine dell'estate. A renderlo noto è il ...Principali posti visitati: gli edifici Liberty dei Campi Flegrei, la Chiesa di Santa Maria Desolata, e i murales delladella, Piazza Bagnoli. http://www.xeventisrl.it/san - valentino -...A distanza di venti anni possono ripartire i lavori della stazione della Cumana di Baia nel comune di Bacoli (Napoli). Il cantiere era stato chiuso per il contenzioso giudiziario tra il Commissario ...Il cantiere era stato chiuso per il contenzioso giudiziario tra il Commissario Straordinario e la ditta concessionaria dei lavori.