Csm, Draghi: le divergenze restano, ma c'è impegno a superarle (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sulla riforma del Csm restano "differenze" nella maggioranza, ma c'è anche "l'impegno corale" a superare le divergenze e ad arrivare ad un "testo concordato" prima dell'elezione del prossimo Csm. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sulla riforma del Csm"differenze" nella maggioranza, ma c'è anche "l'corale" a superare lee ad arrivare ad un "testo concordato" prima dell'elezione del prossimo Csm. Lo ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Io federatore dei partiti di centro per il 2023? Lo escludo. Un lavoro me lo trovo da solo'. Così il presidente de… - telodogratis : Riforma Csm, via libera governo. Draghi: “Non porremo fiducia” - Affaritaliani : Riforma Csm, Draghi: 'Niente fiducia, serve coinvolgimento partiti' - Affaritaliani : Riforma Csm, Draghi: 'Raggiunti obiettivi importanti' - Barbara68545184 : RT @ilfoglio_it: 'Io federatore dei partiti di centro per il 2023? Lo escludo. Un lavoro me lo trovo da solo'. Così il presidente del Consi… -