Crimea: navi da guerra russe arrivano nel porto di Sebastopoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Due navi da guerra russe sono arrivate venerdì nel porto di Sebastopoli in Crimea dopo un mese passato a navigare tra l'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. La Georgiy Pobedonosets e la Pyotr Morgunov... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 11 febbraio 2022) Duedasono arrivate venerdì neldiindopo un mese passato agare tra l'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. La Georgiy Pobedonosets e la Pyotr Morgunov...

