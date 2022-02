Covid, Sicilia verso zona gialla per San Valentino (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ragusa – La Sicilia da lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, potrebbe passare da zona arancione a zona gialla. L’occupazione delle terapie intensive è al 13,7% e per l’area medica siamo al 35,6%, l’incidenza a 7 giorni è scesa a 946,5 su 100mila abitanti. Altra Regione che potrebbe cambiare colore è il Molise, che dalla zona bianca passerebbe in giallo. I dati indicano un tasso di occupazione delle rianimazioni al 15,4% e dei posti letto in area medica al 23,9%, l’incidenza a 7 giorni è a 859,6 su 100mila abitanti. Ad oggi sono 11 le regioni in zona gialla, 6 in arancione e 3 in bianca. Nel dettaglio: Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia e Marche sono in zona arancione; Lombardia, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ragusa – Lada lunedì 14 febbraio, giorno di San, potrebbe passare daarancione a. L’occupazione delle terapie intensive è al 13,7% e per l’area medica siamo al 35,6%, l’incidenza a 7 giorni è scesa a 946,5 su 100mila abitanti. Altra Regione che potrebbe cambiare colore è il Molise, che dallabianca passerebbe in giallo. I dati indicano un tasso di occupazione delle rianimazioni al 15,4% e dei posti letto in area medica al 23,9%, l’incidenza a 7 giorni è a 859,6 su 100mila abitanti. Ad oggi sono 11 le regioni in, 6 in arancione e 3 in bianca. Nel dettaglio: Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo ee Marche sono inarancione; Lombardia, ...

Advertising

telodogratis : Covid oggi Italia: Sicilia verso zona gialla, in Molise zona bianca a rischio - quotidianodirg : #Attualità #covidsicilia Covid, Sicilia verso zona gialla per San Valentino - Adnkronos : #Covid oggi Italia: Sicilia verso ritorno in zona gialla, in Molise zona bianca a rischio. - palermomaniait : Covid-19, Sicilia verso la zona gialla - - live_messina : Covid oggi Italia: Sicilia verso zona gialla -