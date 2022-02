Covid | si va verso il ripristino delle visite ai parenti negli ospedali | dal 10 marzo si potrà stare in reparto per 45 minuti al giorno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Si vaildeiin ospedale per 45aldal 10. L’emendamento che le reintroduce è stato approvato in Commissione Affari Sociali con una riformulazione del governo al testo presentato da Annamaria Parente e Davide Faraone, parlamentari di Italia Viva. I familiari potranno dunque tornare nei reparti di degenza e avranno garantiti almeno tre quarti d’ora di contatto con la persona ricoverata. L’entrata in vigore è prevista il 10, ha spiegato Parente, per dar tempo ai direttori sanitari di organizzarsi”. “Con questo emendamento – precisa Parente, presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato – abbiamo colto le istanze di tante associazioni e persone singole, che ci hanno ...