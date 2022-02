Covid, Omicron fa sempre meno paura: calano tutti i parametri, la situazione regione per regione. E da oggi via la mascherina all’aperto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ecco i dati del monitoraggio settimanale Iss. Si allenta anche la pressione sugli ospedali. Il tasso di occupazione dei posti letto scende dal 29,5% al 26,5% nei reparti di medicina, mentre nelle terapie intensive passa dal 14,8% al 13,4% Leggi su lastampa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ecco i dati del monitoraggio settimanale Iss. Si allenta anche la pressione sugli ospedali. Il tasso di occupazione dei posti letto scende dal 29,5% al 26,5% nei reparti di medicina, mentre nelle terapie intensive passa dal 14,8% al 13,4%

