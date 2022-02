Covid oggi Lombardia | 7 099 contagi e 60 morti | bollettino 11 febbraio

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.099 i nuovida coronavirus registrati, 11, in. Secondo i dati diffusi daldella Regione, i tamponi effettuati sono stati 88.923, per un indice di positività del 7,9%. Isono stati 60, per un totale di 37.927 dall'inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 2.161 (-111) e quelli in terapia intensiva 174 (-8). In provincia di Milano i nuovi casi sono 2.196, di cui 849 a Milano città, a Bergamo 620, a Brescia 992, a Como 472, a Cremona 238, a Lecco 181, a Lodi 118, a Mantova 374, a Monza e Brianza 551, a Pavia 410, a Sondrio 117 e a Varese 575.