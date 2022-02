Covid oggi Italia | vescovo Bergamo sospende prete no vax

Leggi su italiasera

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sospeso sacerdote che diffonde tesi no vax . Lo ha deciso Ildi, città tra le più colpite nella prima ondata della pandemia. Come spiega all’Adnkronos il portavoce della diocesi mons. Giulio Della Vite, il sacerdote sospeso “aveva annunciato via social che daavrebbe intrapreso un tour nel Paese per portare avanti le sue idee no vax”. Il sacerdote in questione è don Emanuele Personeni che è stato esonerato con un “provvedimento pastorale del– spiega ancora il portavoce della diocesi – perché con il tour in giro per l’abbandona di fatto la parrocchia” in pratica il posto di lavoro, “venendo meno al suo impegno di sacerdote”. In una nota per i sacerdoti, ilBeschi spiega che l’iniziativa “assunta da don ...