Covid oggi Italia: Sicilia verso zona gialla, in Molise zona bianca a rischio (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia, da lunedì 14 febbraio potrebbero cambiare di nuovo i colori di alcune Regioni nella mappa del Paese con le zone a rischio. La Sicilia, in arancione, ha visto migliorare i suoi parametri e dovrebbe tornare in giallo dopo tre settimane: l'occupazione delle terapie intensive è al 13,7% e per l'area medica siamo al 35,6%, l'incidenza a 7 giorni. è scesa a 946,5 su 100mila abitanti. Altra Regione che potrebbe cambiare colore è il Molise, che dalla zona bianca passarebbe in giallo. I dati indicano un tasso di occupazione delle rianimazioni al 15,4% e dei posti letto in area medica al 23,9%, l'incidenza a 7 giorni è a 859,6 su 100mila abitanti. E' quanto emerge dalle tabelle sugli indicatori decisionali, aggiornate al 10 ...

