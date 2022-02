Covid oggi Italia | Molise e Sicilia in zona gialla

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Cambio di colore per il, che dallabianca passa alla, e per la, che torna dall’arancione torna al giallo. E’ quanto fa sapere il ministero della Salute alla luce dei dati della Cabina di regia sull’andamento della situazionein. Il passaggio di colore delle due regioni scatterà da lunedì 14 febbraio. Inbianca restano così soltanto Basilicata e Umbria.vanno ad aggiungersi a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto nella fascia. In arancione ci sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta. Nessuna regione è attualmente in ...

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 67.152 casi positivi da coronavirus e 334 morti a causa della- 19. Attualmente i ricoverati ...La Regione Campania dichiara che 12 decessi registratirisalgono ad un periodo compreso tra il ... comunicati nei giorni precedenti in quanto giudicati non casi- 19. La Regione Friuli ...Siamo andati in una delle discoteche più frequentate (prima del Covid) della provincia di Varese. Forte il contraccolpo economico: incassi in picchiata ma costi in aumento, perché se la capienza è al ...Sono ancora in discesa a 67.152 i nuovi contagi da Covid (circa 8mila in meno rispetto a ieri) con 663mila tamponi (-20mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra ...