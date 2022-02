Covid oggi Italia | 67 152 contagi e 334 morti | bollettino 11 febbraio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 67.152 i nuovida Coronavirus in, 112022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 334. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 663.786 tamponi con un tasso di positività al 10,1%. Sono 1.265 in terapia intensiva, -57 da ieri, mentre sono 16.824 ricoverati con sintomi, -530 da ieri. PIEMONTE – Sono 3.891 i nuovida coronavirus11in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 22. L’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che i nuovi ...

GassmanGassmann : Oggi i dati covid continuano a migliorare lentamente. Abbiamo però superato i 150.000 deceduti con covid da inizio… - Adnkronos : #Covid, Olanda riapre senza limiti stadi, cinema e ristoranti. - AurelianoStingi : Oggi #AIFA ha pubblicato il suo report annuale sulla sicurezza dei vaccini #Covid_19. Le buone notizie sono che i v… - lifestyleblogit : Covid oggi Piemonte, quasi 3900 contagi e 22 morti: bollettino 11 febbraio - - lifestyleblogit : Covid oggi Marche, 2.556 contagi e 6 morti: bollettino 11 febbraio - -

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 67.152 casi positivi da coronavirus e 334 morti a causa della- 19. Attualmente i ricoverati ...La Regione Campania dichiara che 12 decessi registratirisalgono ad un periodo compreso tra il ... comunicati nei giorni precedenti in quanto giudicati non casi- 19. La Regione Friuli ...Siamo andati in una delle discoteche più frequentate (prima del Covid) della provincia di Varese. Forte il contraccolpo economico: incassi in picchiata ma costi in aumento, perché se la capienza è al ...Sono ancora in discesa a 67.152 i nuovi contagi da Covid (circa 8mila in meno rispetto a ieri) con 663mila tamponi (-20mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra ...