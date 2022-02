Covid oggi Germania, incidenza cresce ancora (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Germania registra più di 240.000 nuovi casi confermati di Covid-19 e supera la soglia dei dodici milioni di contagi dall’inizio della pandemia mentre continua a salire il dato sull’incidenza settimanale. I dati diffusi dall’Istituto Robert Koch indicano che nelle ultime 24 ore sono stati accertati 240.172 contagi, mentre ci sono stati altri 226 decessi. Il bollettino parla di un totale di 12.009.712 infezioni con 119.679 morti da quando è cominciata l’emergenza sanitaria. I nuovi casi sono in calo rispetto a ieri, quando sono state comunicate quasi 250.000 nuove infezioni confermate in 24 ore (247.862, il secondo dato più alto dall’inizio della pandemia), ma continua a salire l’incidenza settimanale dei contagi da coronavirus che supera per la prima volta quota 1.470 (1.472,2) casi positivi per ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laregistra più di 240.000 nuovi casi confermati di-19 e supera la soglia dei dodici milioni di contagi dall’inizio della pandemia mentre continua a salire il dato sull’settimanale. I dati diffusi dall’Istituto Robert Koch indicano che nelle ultime 24 ore sono stati accertati 240.172 contagi, mentre ci sono stati altri 226 decessi. Il bollettino parla di un totale di 12.009.712 infezioni con 119.679 morti da quando è cominciata l’emergenza sanitaria. I nuovi casi sono in calo rispetto a ieri, quando sono state comunicate quasi 250.000 nuove infezioni confermate in 24 ore (247.862, il secondo dato più alto dall’inizio della pandemia), ma continua a salire l’settimanale dei contagi da coronavirus che supera per la prima volta quota 1.470 (1.472,2) casi positivi per ...

Advertising

GassmanGassmann : Oggi i dati covid continuano a migliorare lentamente. Abbiamo però superato i 150.000 deceduti con covid da inizio… - AurelianoStingi : Oggi #AIFA ha pubblicato il suo report annuale sulla sicurezza dei vaccini #Covid_19. Le buone notizie sono che i v… - Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - Kick57624616 : RT @gppwood: Oggi mia moglie positiva al covid,per problemi pregressi e quindi di precauzione,è andata in ospedale a Padova a fare il tratt… - CarterNicK50 : RT @tpellizzari: Da oggi #11febbraio niente più mascherine all'aperto, un piccolo ritorno alla libertà. Come la vivremo? Con prudenza o sce… -