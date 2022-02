Covid, notizie positive per l’Italia dall’Istituto superiore di sanità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Covid Italia, la continua discesa dei contagi. Forse è vero che il periodo di pandemia sta giungendo ai titoli di coda. Dopo il probabile stop dello stato d’emergenza previsto per il prossimo 31 marzo, lo stop all’uso delle mascherine all’aperto e la riapertura delle discoteche, anche la notizia più bella in merito agli indici epidemiologici rispetto al picco della quarta ondata del virus. Un report dell’Istituto superiore di sanità permette di rendere nota una notizia che potrebbe fare tirare un sospiro di sollievo: “Continua la discesa dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 962 ogni 100mila abitanti, nella settimana dal 4-10 febbraio, contro 1.362 ogni 100mila abitanti dei sette giorni precedenti, dati appresi dal ministero Salute”. E ancora: “Nel periodo 19 gennaio 1 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022)Italia, la continua discesa dei contagi. Forse è vero che il periodo di pandemia sta giungendo ai titoli di coda. Dopo il probabile stop dello stato d’emergenza previsto per il prossimo 31 marzo, lo stop all’uso delle mascherine all’aperto e la riapertura delle discoteche, anche la notizia più bella in merito agli indici epidemiologici rispetto al picco della quarta ondata del virus. Un report dell’Istitutodipermette di rendere nota una notizia che potrebbe fare tirare un sospiro di sollievo: “Continua la discesa dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 962 ogni 100mila abitanti, nella settimana dal 4-10 febbraio, contro 1.362 ogni 100mila abitanti dei sette giorni precedenti, dati appresi dal ministero Salute”. E ancora: “Nel periodo 19 gennaio 1 febbraio, l’Rt medio calcolato sui casi ...

