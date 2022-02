Covid, l’Italia allenta le restrizioni: la road map di primavera (Di venerdì 11 febbraio 2022) A due anni dalla diffusione della pandemia di Covid e con il completamento del ciclo vaccinale da parte di oltre l’88% della popolazione con più di 12 anni in Italia sembra giunto il momento di allentare le restrizioni. Da oggi 11 febbraio stop alle mascherine all’aperto e riapertura delle discoteche (con una capienza al 50% dei posti disponibili). Fra un mese e mezzo, il 31 marzo, scadrà lo stato di emergenza e non è detto che sia prorogato. Se così sarà, anche la misura del Green Pass potrebbe allentarsi. Il 15 giugno, inoltre, terminerà l’obbligo di vaccinazione per i cittadini con più di 50 anni. Oltre 150mila morti di Covid Tutto questo non toglie che in Italia ieri 10 febbraio si siano registrati 75.861 nuovi contagi di Coronavirus e 325 morti da Covid. I nuovi casi di positività ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 11 febbraio 2022) A due anni dalla diffusione della pandemia die con il completamento del ciclo vaccinale da parte di oltre l’88% della popolazione con più di 12 anni in Italia sembra giunto il momento dire le. Da oggi 11 febbraio stop alle mascherine all’aperto e riapertura delle discoteche (con una capienza al 50% dei posti disponibili). Fra un mese e mezzo, il 31 marzo, scadrà lo stato di emergenza e non è detto che sia prorogato. Se così sarà, anche la misura del Green Pass potrebbersi. Il 15 giugno, inoltre, terminerà l’obbligo di vaccinazione per i cittadini con più di 50 anni. Oltre 150mila morti diTutto questo non toglie che in Italia ieri 10 febbraio si siano registrati 75.861 nuovi contagi di Coronavirus e 325 morti da. I nuovi casi di positività ...

Advertising

borghi_claudio : Secondo i nostri scienziati tutti i paesi che hanno deciso di non vaccinare i bambini per il covid sono fessi. Poi… - NicolaPorro : ?? #Covid, la mossa a sorpresa di Boris #Johnson. E mentre tutto il mondo toglie le restrizioni, l'Italia.... ???? - Agenzia_Ansa : A poco più di due anni dall'inizio della pandemia, l''Italia supera i 150 mila morti per Covid: sono 150.221. Sono… - patrizi98471293 : RT @andreasso1951: Covid: L'Italia verso riapertura, 'da marzo allentamento pass' - Come sapete rispetto tutte le opinioni,se posso dare un… - andreasso1951 : Covid: L'Italia verso riapertura, 'da marzo allentamento pass' - Come sapete rispetto tutte le opinioni,se posso da… -