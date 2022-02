Covid Italia, da oggi stop mascherine all’aperto (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che dispone la fine dell’obbligo delle mascherine all’aperto. Rimane l’obbligo di indossarle in caso di assembramenti e fino al 31 marzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che dispone la fine dell’obbligo delle. Rimane l’obbligo di indossarle in caso di assembramenti e fino al 31 marzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. L'articolo proviene daSera.

