Covid Italia, Brusaferro: “Fase di chiara decrescita continua” (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La curva” di Covid-19 in Italia “continua a decrescere. Il dato dell’incidenza cala e si conferma in decrescita anche in proiezione, grazie ai valori dell’Rt, relativi sia ai pazienti con sintomi sia a quelli ospedalizzati, che si mantengono sotto la soglia epidemica. Questo indica che siamo in una Fase di chiara decrescita”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in un video in cui illustra i principali risultati del monitoraggio settimanale Covid. “La circolazione” del coronavirus Sars-CoV-2 “è elevata in tutto il continente – ha aggiunto – ma è molto evidente la decrescita delle curve in atto in più Paesi, e anche la curva ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La curva” di-19 ina decrescere. Il dato dell’incidenza cala e si conferma inanche in proiezione, grazie ai valori dell’Rt, relativi sia ai pazienti con sintomi sia a quelli ospedalizzati, che si mantengono sotto la soglia epidemica. Questo indica che siamo in unadi”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio, in un video in cui illustra i principali risultati del monitoraggio settimanale. “La circolazione” del coronavirus Sars-CoV-2 “è elevata in tutto il continente – ha aggiunto – ma è molto evidente ladelle curve in atto in più Paesi, e anche la curva ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Covid, la mossa a sorpresa di Boris #Johnson. E mentre tutto il mondo toglie le restrizioni, l'Italia.... ???? - Open_gol : Pediatri, scienziati, medici contro i leader di Lega e Fratelli d’Italia. Le reazioni avverse ai vaccini e i danni… - Piu_Europa : Meloni: 'Non vaccinerò mia figlia. Le possibilità che un ragazzo muoia di COVID sono le stesse che muoia per un ful… - CMarziane : RT @Lorenzo62752880: Il 10 feb. l'Inghilterra ha avuto 170 decessi Covid, l'Italia 325! Ma come? Là 0 restrizioni, da noi green pass anche… - SpeedyDoc3 : Per me dire che in Italia i decessi covid sono alti perché la popolazione è anziana sembra una colpa più che una causa -