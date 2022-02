Covid in Italia, il bollettino di oggi 11 febbraio: 67.152 nuovi casi e 334 morti (Di venerdì 11 febbraio 2022) I dati di venerdì 11 febbraio. Il tasso di positività scende al 10,1% con 663.786 tamponi. Brusaferro: «Siamo in una fase di chiara decrescita continua». Oltre 10 milioni i guariti dall’inizio dell’emergenza. Ricoveri: -530. Terapie intensive: -57 Leggi su corriere (Di venerdì 11 febbraio 2022) I dati di venerdì 11. Il tasso di positività scende al 10,1% con 663.786 tamponi. Brusaferro: «Siamo in una fase di chiara decrescita continua». Oltre 10 milioni i guariti dall’inizio dell’emergenza. Ricoveri: -530. Terapie intensive: -57

