Covid, il diktat del senatore di Leu: "No alla voglia di libertà" (Di venerdì 11 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/WT36nic y1v9f-NS.mp4 Che vuoi che sia la libertà? Ormai in due anni di restrizioni, di dpcm sui congiunti, di caccia coi droni ai bagnanti e di forsennati green pass abbiamo assistito (purtroppo) a quasi tutto. L'abitudine è un potente calmante. Al punto che un senatore della Repubblica può dire in Parlamento che non dobbiamo "cedere alla voglia di libertà" senza che i suoi colleghi lo coprano di fischi. Non ce ne abbia Sandro Ruotolo. Ma qui occorre analizzare il suo intervento di ieri nel corso del dibattito parlamentare sul decreto del 24 dicembre, quello che prorogava lo stato di emergenza al 31 marzo, riduceva la durata del green pass (due dosi) a sei mesi e disponeva l'uso del green pass rafforzato al ristorante.

