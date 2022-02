Covid | Fauci | “Terza dose potrebbe bastare | ma virus è imprevedibile”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – La curva dei contagi daè “incoraggiante ma bisogna essere pronti a reagire perché non possiamo prevedere le mutazioni del”. Lo dice a La Stampa il consigliere di Biden sulla sanità Anthony, secondo cui “stiamo andando nella giusta direzione, ma la strada non è ancora segnata in maniera netta. Sono incoraggiato da quello che vedo e dai dati che riceviamo. Scendono le ospedalizzazioni, i casi calano. Ogni indicatore è buono: il rapporto fra contagi e persone ricoverate è basso, sempre meno pazienti devono ricorrere ai macchinari di ventilazione o alle terapie intensive. Persino la durata dei ricoveri è calata. Se restiamo in questa dimensione e con la presenza di Omicron, direi che la direzione è quella giusta. Tuttavia, non voglio e non posso essere troppo fiducioso”. “Ho tratteggiato uno scenario ...

...dei contagi daè "incoraggiante ma bisogna essere pronti a reagire perché non possiamo prevedere le mutazioni del virus". Lo dice a La Stampa il consigliere di Biden sulla sanità Anthony,...Infine, pernon è possibile sapere oggi se la terza dose sarà l'ultima: "È possibile, forse probabile, che le persone anziane e quelle con certe patologie avranno bisogno di altre ...Da oggi addio alle mascherine all'aperto, ma non per tutti: andranno indossate in caso di assembramenti e in Campania De Luca firma ordinanza con l'obbligo fino a tutto febbraio. Anzi, non è escluso ...(AGI - Agenzia Italia) Non c’è modo di eradicare questo virus – ammette Fauci – ma spero che ci stiamo avvicinando a un momento in cui avremo abbastanza persone vaccinate e abbastanza persone protette ...