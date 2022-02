Covid, contagio in calo ma quattro regioni a rischio alto. La Sicilia verso la zona gialla – Il monitoraggio Iss (Di venerdì 11 febbraio 2022) Cala l’indice di contagio Rt a 0,89 così come l’incidenza che raggiunge quota 962. Questi i primi numeri della bozza del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia del Coronavirus. quattro le regioni a rischio alto, 16 a basso rischio. 11 le regioni che riportano almeno una singola allerta di resilienza. Una regione molteplici allerte di resilienza. L’incidenza settimanale a livello nazionale scende a 962 ogni 100 mila abitanti nella settimana che va dal 4 al 10 febbraio contro i 1.362 ogni 100 mila abitanti della settimana precedente. Cala l’indice Rt pari a 0,89 che diminuisce rispetto alla settimana precedente (0,93) e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra anche per ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022) Cala l’indice diRt a 0,89 così come l’incidenza che raggiunge quota 962. Questi i primi numeri della bozza deldell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute sulla pandemia del Coronavirus.le, 16 a basso. 11 leche riportano almeno una singola allerta di resilienza. Una regione molteplici allerte di resilienza. L’incidenza settimanale a livello nazionale scende a 962 ogni 100 mila abitanti nella settimana che va dal 4 al 10 febbraio contro i 1.362 ogni 100 mila abitanti della settimana precedente. Cala l’indice Rt pari a 0,89 che diminuisce rispetto alla settimana precedente (0,93) e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra anche per ...

