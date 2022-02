Covid, caso Vlahovic: le sanzioni previste dalla legge (Di venerdì 11 febbraio 2022) E’ stata depositata negli uffici della procura di Firenze la segnalazione della ASL Toscana Centro a carico del calciatore serbo Dusan Vlahovic, accusato di aver violato la quarantena e di essersi allontanato dal suo domicilio mentre era positivo al Coronavirus, nei giorni che hanno riguardato il suo trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus. Sempre secondo quanto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 febbraio 2022) E’ stata depositata negli uffici della procura di Firenze la segnalazione della ASL Toscana Centro a carico del calciatore serbo Dusan, accusato di aver violato la quarantena e di essersi allontanato dal suo domicilio mentre era positivo al Coronavirus, nei giorni che hanno riguardato il suo trasferimentoFiorentina alla Juventus. Sempre secondo quanto L'articolo

Advertising

RobertoBurioni : In ogni caso, come dice giustamente l'amico @ProfLopalco, se ci fosse un vaccino sicuro in grado di proteggere dai… - borghi_claudio : @andyga Proprio per questo ho specificato che erano tutti con gravi patologie. Ragazzini sani morti per covid sono zero (un caso dubbio) - DavidPuente : Poco dopo la pubblicazione dell'articolo ha rimosso il tweet - MjMajorana : @PieraBelfanti L'Italia ha avuto 10 mila morti di covid nelle ultime 4 settimane, non mi pare proprio il caso di riaprire ora... - SitoGiuseppe : RT @CalcioFinanza: #Covid, caso #Vlahovic: le sanzioni previste. A strettissima osservanza di legge è previsto addirittura l'arresto https:… -