Covid, cambi colore delle regioni: Sicilia verso il ritorno in zona gialla (Di venerdì 11 febbraio 2022) Atteso per la giornata di venerdì 11 febbraio il monitoraggio settimanale dell’Iss dovrebbe certificare alcuni cambi di colore nelle fasce di rischio per le regioni italiane. Probabile che la Sicilia torni in giallo, mentre peggiora il Molise che potrebbe lasciare la zona bianca. La settimana prossima poi possibile un ritorno nella fascia di minor rischio anche per Lombardia e Veneto Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 febbraio 2022) Atteso per la giornata di venerdì 11 febbraio il monitoraggio settimanale dell’Iss dovrebbe certificare alcunidinelle fasce di rischio per leitaliane. Probabile che latorni in giallo, mentre peggiora il Molise che potrebbe lasciare labianca. La settimana prossima poi possibile unnella fascia di minor rischio anche per Lombardia e Veneto

Advertising

LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: #Covid19, cambi colore delle regioni: Sicilia verso il ritorno in zona gialla - SkyTG24 : #Covid19, cambi colore delle regioni: Sicilia verso il ritorno in zona gialla - Fashiondonne1 : @Drittorovescio_ @davidefaraone Faraone, è meglio che cambi mestiere, ma prima, dovrete farvi carico di tutti i mor… - 5II91EIRMqTjlbC : @_vanishingrace Si certamente però penso che la gente guardi programmi cosi anche per svagarsi e magari non pensare… - simonepriamo : @Matador1337 @Zelgadis265 Coi 5 cambi (che mi pare siano qui per restare anche post-covid) dubito che sia un proble… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambi Stasera a Monigo Italia - Inghilterra Under 20 ... con sold - out annunciato sui 2500 posti consentiti dai protocolli Covid. Il match sarà trasmesso ... Sei i cambi inglesi decisi dall'Head Coach Alan Dickens rispetto al successo in Scozia della scorsa ...

La crisi immobiliare potrebbe portare guai molto seri alla Cina I controlli sui cambi impediscono infatti di investire in attività estere, in patria ci sono poche ... Ma a causa della scarsa efficacia dei vaccini cinesi la strategia del Covid Zero dichiarata dal ...

Covid, cambi colore delle regioni: Sicilia verso il ritorno in zona gialla Sky Tg24 Filippine, vivere col Covid: dopo 2 anni riaprono scuole e confini Avviando una politica di convivenza con il Covid-19, il governo delle Filippine ha disposto ... Arrestati 19 armeni, tra cui militari, che si erano venduti in cambio ricompense e promozioni.

Covid, il primario: "Ormai è come un'influenza, serve un cambio di marcia" Gabriele Frausini, direttore di Medicina interna a Marche Nord, è in prima linea da marzo 2020. Ora chiede una svolta: "Non dobbiamo smantellare, ma basta anche con i tamponi agli asintomatici, ...

... con sold - out annunciato sui 2500 posti consentiti dai protocolli. Il match sarà trasmesso ... Sei iinglesi decisi dall'Head Coach Alan Dickens rispetto al successo in Scozia della scorsa ...I controlli suiimpediscono infatti di investire in attività estere, in patria ci sono poche ... Ma a causa della scarsa efficacia dei vaccini cinesi la strategia delZero dichiarata dal ...Avviando una politica di convivenza con il Covid-19, il governo delle Filippine ha disposto ... Arrestati 19 armeni, tra cui militari, che si erano venduti in cambio ricompense e promozioni.Gabriele Frausini, direttore di Medicina interna a Marche Nord, è in prima linea da marzo 2020. Ora chiede una svolta: "Non dobbiamo smantellare, ma basta anche con i tamponi agli asintomatici, ...